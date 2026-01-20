obiettivo loyola a san siro valzer delle punte nomi e idee

L’obiettivo Loyola a San Siro rappresenta un tassello importante nel mercato del Pisa, che si prepara alla chiusura della sessione invernale. In queste settimane, la dirigenza si concentra su incontri e valutazioni strategiche, tra nomi e idee, per rafforzare la rosa. Con un’agenda intensa e molteplici interlocutori, il club segue attentamente le opportunità per ottimizzare le proprie possibilità di crescita e competitività.

Giornate caratterizzate da un’agenda fittissima per la dirigenza del Pisa a due settimane dal gong sulla sessione invernale di calciomercato. Per quanto riguarda Loyola (in foto), manca solamente l’ufficialità. Il centrocampista cileno, arrivato a Pisa nella serata di sabato, ha svolto le visite mediche nei giorni scorsi, non restano da risolvere che gli ultimi dettagli burocratici prima dell’annuncio da parte della società. L’intenzione del club e di Gilardino è quello di avere il centrocampista cileno a disposizione già per la trasferta di venerdì sera a San Siro contro l’Inter. Ricordiamo le cifre: Loyola è arrivato a Pisa in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto condizionato fissato a 5,5 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

