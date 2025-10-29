Gattuso Italia il ct sarà presente a San Siro per osservare diversi giocatori Questi i nomi che il commissario tecnico vuole vedere in vista delle prossime partite

Gattuso Italia: il CT azzurro a San Siro per osservare i talenti del futuro. Sono diversi i nomi presenti sulla lista del commissario tecnico. L’allenatore della Nazionale italiana, Rino Gattuso, sarà questa sera presente allo stadio San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Fiorentina. Una presenza che non passa inosservata, perché testimonia l’impegno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gattuso Italia, il ct sarà presente a San Siro per osservare diversi giocatori. Questi i nomi che il commissario tecnico vuole vedere in vista delle prossime partite

Italia Israele, i convocati del ct Gattuso per la sfida: due esclusi ma ci sono alcune novità! La lista completa - Italia Israele, i convocati del commissario tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso per la partita: ecco le novità! calcionews24.com scrive

Gattuso cambia l'Italia: dal modulo agli uomini, cos'ha in testa il ct azzurro - È l’esterno tattico di Conte che, per lui, ha disegnato l’anno scorso il doppio ruolo di ala del 4- Da gazzetta.it

E' l'Italia di Gattuso, azzurri ai playoff. Il ct: "Siamo stati bravi, Italia ha un grande spirito" - 'Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo in cui ci hanno fatto ballare'. Si legge su msn.com