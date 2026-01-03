Con nuove regole sulla Sanità anche 100 chilometri per una visita Pd contro il provvedimento di Rocca
La recente normativa sulla sanità nella Regione Lazio introduce nuovi criteri di copertura, estendendo la distanza massima per le visite a 100 chilometri. La misura mira a ridurre le liste d’attesa, ma il Pd critica il provvedimento di Rocca, evidenziando possibili disuguaglianze territoriali e un aumento del ricorso al privato. La discussione riguarda l’equilibrio tra miglioramento dell’efficienza e accesso equo ai servizi sanitari.
La Regione Lazio cambia gli ambiti di garanzia per ridurre le liste d’attesa. Il Pd attacca: rischio disuguaglianze territoriali e spinta verso il privato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Liste d'attesa, la Regione cambia le regole. Ma i pazienti rischiano spostamenti di 100 chilometri per una visita
