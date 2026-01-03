Con nuove regole sulla Sanità anche 100 chilometri per una visita Pd contro il provvedimento di Rocca

La recente normativa sulla sanità nella Regione Lazio introduce nuovi criteri di copertura, estendendo la distanza massima per le visite a 100 chilometri. La misura mira a ridurre le liste d’attesa, ma il Pd critica il provvedimento di Rocca, evidenziando possibili disuguaglianze territoriali e un aumento del ricorso al privato. La discussione riguarda l’equilibrio tra miglioramento dell’efficienza e accesso equo ai servizi sanitari.

La Regione Lazio cambia gli ambiti di garanzia per ridurre le liste d’attesa. Il Pd attacca: rischio disuguaglianze territoriali e spinta verso il privato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Liste d'attesa, la Regione cambia le regole. Ma i pazienti rischiano spostamenti di 100 chilometri per una visita

Leggi anche: Lo sfogo di una madre “pentita” sulla genitorialità gentile: “I miei figli sono insicuri e privi di regole”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stop al limite dei 100 ml: dove cambiano le regole sul trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano - I viaggiatori non dovranno più preoccuparsi troppo dei liquidi nei bagagli a mano. deejay.it

Dal primo gennaio scattano le nuove regole: per le nuove attivazioni primo anno gratis e 6 euro l'anno a partire dal secondo anno di abbonamento, gli altri dovranno rinnovarlo a pagamento al momento della scadenza. Ma per alcune categorie resterà gratuito - facebook.com facebook

Padel, si cambia: ecco le sei nuove regole introdotte nel 2026 x.com