Nuove regole su ricette e liste di attesa nel Lazio Rocca spiega come migliorerà la situazione

Il Lazio introduce nuove regole per le ricette e le liste di attesa, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la trasparenza del sistema sanitario. Rocca spiega come queste misure contribuiranno a mettere ordine e chiarezza sulle prescrizioni, risolvendo le criticità di un sistema fino a ora considerato caotico. La riforma mira a garantire un servizio più efficace e accessibile ai cittadini, semplificando le procedure e riducendo i tempi di attesa.

"Tantissimi cittadini chiamano per prenotare una visita ben oltre i termini entro cui la prestazione dovrebbe essere erogata". Tutti numeri Un provvedimento che “mette ordine e chiarezza sulle prescrizioni, mettendo fine a un sistema caotico”. Così il presidente della Regione, Francesco Rocca definisce le nuove misure in partenza dal primo febbraio sul fronte della Sanità, in particolare per quanto riguarda la riduzione della validità delle ricette dematerializzate per i primi appuntamenti di visite specialistiche ed esami e i nuovi ambiti di garanzia. Il presidente ha spiegato perché le nuove regole andranno a migliorare la situazione sul fronte delle liste di attesa, permettendo risposte più rapide ed efficaci ai cittadini.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Nuove regole su ricette e liste di attesa nel Lazio, Rocca a RomaToday: "Ecco perché miglioreranno la situazione"

Sanità a Roma e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia: cosa cambiaLe recenti modifiche nel settore sanitario di Roma e nel Lazio riguardano la validità delle ricette, gli ambiti di garanzia e l'organizzazione dei servizi.

