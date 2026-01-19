Sanità a Roma e nel Lazio | nuove regole su ricette analisi e ambiti di garanzia | cosa cambia

Le recenti modifiche nel settore sanitario di Roma e nel Lazio riguardano la validità delle ricette, gli ambiti di garanzia e l'organizzazione dei servizi. Sono stati introdotti nuovi criteri per le analisi di laboratorio e sono state ridefinite le modalità di accesso alle cure. Inoltre, è stata istituita la nuova Asl 0, segnando un passo importante nel riordino del sistema sanitario regionale.

