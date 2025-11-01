Maxi sequestro da 106 milioni di euro per Lady Petrolio | confiscate anche la villa sull'Appia Antica e una Bentley

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 106 milioni di euro ad Anna Bettozzi, nota anche con lo pseudonimo usato nel mondo musicale di Anna Bettz e con quello di "Lady Petrolio" dopo l'inchiesta del 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

