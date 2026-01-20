Il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00, al St. James’ Park, si disputa il match tra Newcastle e PSV, valido per il penultimo turno di Champions League. In questa partita, si prevede un confronto equilibrato tra le formazioni, con possibilità di almeno tre reti complessive. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

Penultimo turno di Champions League e il Newcastle di Howe accoglie in casa il PSV dominatore dell’Eredivisie. I Magpies vengono da 4 vittorie consecutive in Premier League e sono sempre più vicini alla zona coppe ma hanno anche sofferto l’eliminazione dall’EFL Cup per mano del Manchester City in semifinale. Manca poco per assicurarsi almeno i playoff, e con 2 vittorie p. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Newcastle-PSV (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno 3 gol al St. James’ Park

Newcastle-PSV (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Newcastle e PSV si svolgerà il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00, nell’ambito del penultimo turno della fase a gironi della Champions League.

Newcastle-Fulham (EFL Cup, 17-12-2025 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a St James’ ParkIl 17 dicembre 2025 alle 21:15 si disputa a St James’ Park la sfida tra Newcastle e Fulham, valida per l’EFL Cup.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Settima giornata di Champions League: formazioni ufficiali, probabili formazioni e ultime dalle squadre; Newcastle United vs PSV Eindhoven: Take our quiz ahead of the Champions League clash; Newcastle United - PSV Eindhoven (Champions League): la cronaca in diretta del match; Dove Vedere il Newcastle Oggi: Streaming, TV e dal Vivo.

Diretta Newcastle PSV/ Streaming video tv: sorpasso o allungo? (Champions League, 21 gennaio 2026)Champions League, Diretta Newcastle PSV, streaming video tv: sfida con parecchio in gioco in terra inglese (21 gennaio 2026) ... ilsussidiario.net

Pronostico Newcastle vs PSV Eindhoven – UEFA Champions League – 21 Gennaio 2026Pronostico Newcastle vs PSV in Champions League con analisi statistica, fattore campo, forma delle squadre e previsione finale. europacalcio.it

Nella Champions League 97/98 il Newcastle fa il suo debutto nella massima competizione europea. E il debutto difficilmente potrebbe essere più affascinante perché al "St. James' Park" arriva il Barcellona. Nella formazione inglese dovrebbero giocare di punt - facebook.com facebook