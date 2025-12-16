Newcastle-Fulham EFL Cup 17-12-2025 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte a St James’ Park

Il 17 dicembre 2025 alle 21:15 si disputa a St James’ Park la sfida tra Newcastle e Fulham, valida per l’EFL Cup. Dopo il precedente incontro di campionato vinto dai Magpies, le due squadre si preparano a un match decisivo per l’accesso alle semifinali. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici, con un focus sulla possibilità di entrambe di segnare in questa sfida ricca di adrenalina.

Newcastle e Fulham si sono già affrontati a St James’ Park il 25 ottobre con i Magpies che si sono imposti per 2-1 in una partita di campionato mentre questa volta c’è in palio un posto nelle semifinali di EFL Cup, o Carabao Cup se preferite. Per arrivare a questa sfida i padroni di casa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

