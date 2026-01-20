netflix sul futuro dei film warner bros in sala

Netflix ha comunicato che i film Warner Bros. rimarranno nelle sale cinematografiche per 45 giorni prima di essere disponibili sulla piattaforma di streaming. Questa nuova strategia mira a bilanciare i diritti delle sale con le esigenze del pubblico digitale, offrendo un periodo di esclusiva prima di accedere ai contenuti online. La decisione rappresenta un cambiamento nelle modalità di distribuzione e fruizione dei film Warner Bros. in Italia e nel mondo.

N etflix ha annunciato che i film Warner Bros. resteranno nelle sale cinematografiche per 45 giorni prima del loro arrivo in streaming sulla piattaforma. Questo approccio alla distribuzione punta a tutelare un settore cinematografico solido e sostenibile, senza penalizzare l’esperienza del pubblico. Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha chiarito che l’obiettivo non è ridimensionare il ruolo delle sale, ma valorizzarle come parte integrante della strategia, così da massimizzare i risultati e competere con successo al botteghino. Sebbene questa scelta sia stata accolta con scetticismo da una parte di Hollywood, ha trovato consensi all’interno dell’industria cinematografica e tra gli spettatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

