netflix parla del destino dei film warner bros rispetto alla sala

Recenti dichiarazioni di Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, sul futuro dei film Warner Bros in relazione alle sale cinematografiche hanno suscitato discussioni nell’industria hollywoodiana. Le parole del dirigente hanno aperto un dibattito sulla distribuzione cinematografica e il ruolo delle piattaforme streaming, evidenziando le sfide e le evoluzioni del settore. Questo tema appare centrale nel panorama dell’audiovisivo contemporaneo, tra cambiamenti nelle abitudini di visione e strategie delle major.

Dopo le ultime dichiarazioni circolate in rete, pronunciate dal co-Ceo di Netflix Ted Sarandos sul futuro dei film al cinema, l’industria hollywoodiana si sarebbe allarmata, aprendo un importante dibattito in materia. Sarandos ha però avuto l’occasione per tranquillizzare gli addetti ai lavori che il futuro del cinema può e deve rimanere un canale di distribuzione preferenziale, inestinguibile anche per i titoli Warner Bros destinati allo streaming. Si parla di una finestra di garanzia di 45 giorni in sala prima che i film approdino in piattaforma per gli abbonati Netflix. La sala: tutt’altro che secondaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

