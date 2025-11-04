Neonata morta in culla manca il deposito delle intercettazioni Perito multato
Dopo sei mesi niente deposito delle intercettazioni e scatta la sanzione al perito. E’ quanto accaduto nel processo nel processo nei confronti di Emanuele Savino e Anna Gammella, di Santa Maria a Vico, genitori della piccola Aurora trovata morta in culla nel loro appartamento a Santa Maria a Vico. 🔗 Leggi su Casertanews.it
