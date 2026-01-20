Dopo il successo di “SS640 Rosario Livatino e Piero Nava”, ecco un nuovo progetto teatrale che sceglie Canicattì come tappa simbolica. Venerdì 30 gennaio, alle 21, il teatro Sociale ospita “Nel paese delle meraviglie”, spettacolo di Simone Luglio e Chiara Callegari presentato in anteprima.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"Nel paese delle meraviglie": anteprima speciale a Canicattì prima del debutto a BolognaNel cuore di Canicattì si tiene un’anteprima speciale prima del debutto a Bologna.

Leggi anche: 'Alice nel Paese delle Meraviglie' in scena a Bari

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Alice nel Paese delle Meraviglie - Dive in Wonderland; Clearance vans alice nel paese delle meraviglie Online Sale Vans Disney Alice in Wonderland Hypebeast; Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie dal punto di vista dei nostri studenti; Alice nel paese delle meraviglie, il musical.

Nel paese delle meraviglie: anteprima speciale a Canicattì e poi il debutto a Bologna - Venerdì 30 gennaio al teatro Sociale va in scena il nuovo lavoro di Simone Luglio e Chiara Callegari. Uno spettacolo ispirato a una storia vera, tra ironia e delicatezza, che racconta il decadimento p ... agrigentonotizie.it

Ancora un sold out per Alice nel Paese delle Meraviglie: il musical conquista Siena - Grande successo per Alice nel Paese delle Meraviglie ai Rinnovati. Ancora un sold out, il ventiduesimo di questo 2025/2026, per la stagione da record dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarell ... radiosienatv.it

Alcuni personaggi della storia “Alice nel Paese delle Meraviglie” raccontati attraverso una filastrocca. I bambini, oltre a leggere la filastrocca e colorare i disegni, dovranno riflettere sull'emozione che i personaggi gli suscitano. - facebook.com facebook