Nel paese delle meraviglie | anteprima speciale a Canicattì prima del debutto a Bologna
Nel cuore di Canicattì si tiene un’anteprima speciale prima del debutto a Bologna. Dopo il riscontro positivo di “SS640 Rosario Livatino e Piero Nava”, il nuovo progetto teatrale sceglie questa città come tappa significativa, offrendo al pubblico un’anteprima di un lavoro che promette di essere importante nel panorama teatrale. Un’occasione per conoscere da vicino un progetto che unisce impegno e creatività.
Dopo il successo di “SS640 Rosario Livatino e Piero Nava”, ecco un nuovo progetto teatrale che sceglie Canicattì come tappa simbolica. Venerdì 30 gennaio, alle 21, il teatro Sociale ospita “Nel paese delle meraviglie”, spettacolo di Simone Luglio e Chiara Callegari presentato in anteprima.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
