Nonostante il ritorno di Steph Curry, i Golden State Warriors vengono sconfitti dai Minnesota Timberwolves, con Mitchell che trascina i Cavs con 48 punti. La partita al Chase Center si è conclusa 127-120, con i T-Wolves che hanno preso il comando nella quarta frazione, nonostante le grandi prestazioni di Curry e altri giocatori chiave.

San Francisco (Stati Uniti), 13 dicembre 2025 – Il ritorno in campo di Steph Curry dopo un’assenza di cinque gare dovuta a un problema al quadricipite sinistro non è bastato ai Golden State Warriors per evitare il ko casalingo contro i Minnesota Timberwolves, i quali hanno sbancato il Chase Center 127-120 nonostante l’assenza di Anthony Edwards (out per un problema al piede): a fare le veci della stella canadese e a trascinare i T-Wolves, che hanno accelerato nella quarta frazione con un 39-29 di parziale (dopo tre quarti con 27 cambi di leadership nel punteggio), ci ha pensato il terzetto formato da Rudy Gobert (24 punti e 14 rimbalzi), Julius Randle (27 punti, 9 rimbalzi e 6 assist) e da Donte DiVincenzo (21 punti), mentre l’ultimo ad alzare bandiera bianca sul fronte dei Golden State Warriors è stato proprio Steph Curry, che ha chiuso con 39 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist distribuiti in 32’ giocati, toccando quota 94 gare da almeno 35 punti oltre i 30 anni e superando così un mostro sacro come Michael Jordan. Sport.quotidiano.net

NBA, non basta un super Curry a Golden State. Mitchell trascina i Cavs con 48 punti - Tutto facile per i Pistons primi ad Est, che travolgono Atlanta. msn.com