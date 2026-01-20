Musso allarme monossido di carbonio in una casa | sei bambini e due adulti in ospedale

Nella frazione Bresciana di Musso, la sera del 19 gennaio, si è verificato un episodio di intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto sei bambini e due adulti, tutti trasportati in ospedale. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza domestica e sull’importanza di controlli regolari sugli impianti, per prevenire situazioni simili in futuro.

L’intervento dei vigili del fuoco a Bresciana intorno alle 20.40. In azione cinque ambulanze, Ats, carabinieri e sindaco. Il gas sprigionato da un boiler a gas non installato a regola d’arte Momenti di forte apprensione nella serata di ieri 19 gennaio a Musso, in frazione Bresciana, dove intorno alle 20.40 è scattato un intervento di soccorso tecnico urgente per una segnalazione di rilascio di monossido di carbonio all’interno di un’abitazione. A seguito dell’esposizione al gas, sei bambini e due adulti sono stati accompagnati in via precauzionale all’ospedale di Gravedona per gli accertamenti sanitari necessari.🔗 Leggi su Quicomo.it Paura a Musso, 8 persone intossicate da monossido di carbonio: in ospedale anche due bambiniA Musso, in provincia di Como, si è verificato un episodio di intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto otto persone, tra cui due bambini. Leggi anche: Massa: famiglia intossicata da monossido di carbonio. Genitori e due bambini in ospedale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Musso, allarme monossido di carbonio in una casa: sei bambini e due adulti in ospedale - Il gas sprigionato da un boiler a gas non installato a regola d’arte ... quicomo.it

