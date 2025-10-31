Prato espulsi cittadini stranieri irregolari e con precedenti penali

Negli ultimi giorni sono proseguiti, d’intesa con la prefettura di Prato, i controlli straordinari del territorio in aree urbane cittadine interessate dai fatti delittuosi o da episodi di illegalità diffusa avvenuti nel mese di ottobre.Lo ha reso noto la questura di Prato in una nota. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

