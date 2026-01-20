José Mourinho, tecnico del Benfica, commenta il confronto con Luciano Spalletti sottolineando il rispetto tra i due e riconoscendo che le frecciatine sono parte del calcio. Alla vigilia della partita contro la Juventus, Mourinho afferma che la sfida rappresenta una finale tra tante, mantenendo un tono sobrio e professionale. Le dichiarazioni riflettono l’approccio concentrato e rispettoso del tecnico portoghese, pronto a confrontarsi con una delle squadre più prestigiose d’Italia.

"Sì, se mi chiamassero allenerei la Juventus.". Effetti speciali come lo Special One: José Mourinho è chiamato in causa e non gioca di rimessa nello stadio che lo ha già fischiato sonoramente. "Se dovesse capitare in futuro, verrei sulla panchina della Juventus. Io – continua il tecnico, oggi al Benfica – mi sorprendo se trovo un collega senza o con poca storia alla guida di un club importante, non se Max (Allegri, ndr) va al Milan, Luciano (Spalletti, ndr) firma per la società bianconera o Gasp (Gasperini, ndr) finisce alla Roma.”. Mou sa che quella dello Stadium è una sfida senza appello e accetta la sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mourinho: "Rispetto Spalletti, le frecciatine fanno parte del calcio. Io alla Juve? Certo"

