I Bluvertigo tornano in concerto a Milano, offrendo ai loro fan un’occasione unica di rivedere dal vivo una delle band più significative della scena italiana. Con un repertorio che unisce creatività, sperimentazione e intuizione, l’evento rappresenta un momento importante per gli appassionati e per la musica italiana. La reunion sottolinea il valore duraturo e l’evoluzione artistica del gruppo, confermando il loro ruolo di protagonisti nel panorama musicale.

Annunciato il ritorno live dei Bluvertigo, una delle band più iconiche ed eclettiche del panorama italiano, dove prende forma e sostanza l’equilibrio alchemico tra creatività, intuizione e sperimentazione. I Bluvertigo annunciano la reunion e il grande ritorno dal vivo nella formazione originale con un unico, imperdibile appuntamento il 14 aprile all’ Alcatraz di Milano, prodotto da Kashmir Music. Per una band che ha segnato un passaggio decisivo nella musica italiana, questo momento non è solo un rientro sulle scene, ma l’apertura di una nuova fase: un modo per rimettere in circolo un immaginario che, negli anni, ha anticipato linguaggi e influenzato intere generazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Bluvertigo, la reunion della band con un concerto evento a Milano

