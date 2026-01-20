Minneapolis | Puoi andare tanto sei bianco Con te non sarebbe divertente

A Minneapolis, le forme di resistenza si sviluppano in vari centri dedicati alla raccolta e smistamento di risorse. La città si confronta con temi di identità e diversità, evidenziando come le iniziative di solidarietà e impegno civico siano fondamentali per affrontare le sfide sociali locali. Questi spazi rappresentano un punto di riferimento per comunità e attivisti impegnati nel costruire un dialogo costruttivo e partecipato.

Le diverse forme di resistenza a Minneapolis si concentrano in più centri di raccolta e smistamento delle risorse. Luoghi dove si possono trovare informazioni, donare ciò che si può e sapere di cosa c’è bisogno, e ricevere supporto morale ed emotivo. LE CHIESE hanno un ruolo cruciale: fra queste la All God’s Children, chiesa inclusiva e punto di riferimento della comunità Lgbtq, amministrata dal pastore Kenny Callaghan, lui stesso sposato con un uomo. Ci racconta la sua storia, come ha fatto più volte da quando il suo nome è diventato famoso perché l’Ice lo ha fermato per circa un’ora durante una delle sue operazioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Minneapolis, le ultime parole della donna uccisa dall’ICE: “Non sono arrabbiata con te”A Minneapolis, le ultime parole di una donna di 37 anni uccisa dall'ICE sono state “Non sono arrabbiata con te”.

RT @MarcoFattorini: Minneapolis, Stati Uniti. Una donna stava guidando la sua auto per andare a una visita medica. È passata su una strada… x.com

La donna dice "sono disabile, devo andare dal dottore", ma gli agenti dell'ICE non si fermano. La tirano fuori a forza, la fanno cadere e poi la mettono in piedi mentre grida disperata "Devo andare dal dottore". A Minneapolis l'appello del sindaco di buttar fuori t facebook