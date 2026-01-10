Minneapolis le ultime parole della donna uccisa dall’ICE | Non sono arrabbiata con te

A Minneapolis, le ultime parole di una donna di 37 anni uccisa dall'ICE sono state “Non sono arrabbiata con te”. Le immagini della bodycam dell’agente sono ora al vaglio, mentre la vicenda continua a suscitare proteste negli Stati Uniti. Questo episodio solleva ancora una volta questioni sulla gestione delle forze dell’ordine e sui diritti civili nel paese.

