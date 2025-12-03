Presentata al Circular Medical Expo la Charta di Padova sulla salute d' insieme

Un comparto in grado di esportare per un valore di 5,4 miliardi di euro, con 2.434 imprese attive e più di 31mila addetti (dati Unioncamere Veneto, 2024). Sono i numeri del settore biomedicale in Veneto. Proprio questo è stato il tema al centro del keynote speech che ha aperto la seconda e ultima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sostenibilità e intelligenza artificiale per una sanità più efficiente: inaugurata in Fiera la seconda edizione della Circular Medical Expo, appuntamento internazionale del biomedicale. Cinquanta espositori e buyer da dieci Paesi riuniti per due giorni di confront - facebook.com Vai su Facebook

Manca sempre meno alla Genova Smart Week 2025 - “A New Vision For Urban Living” Dal 17 al 23 novembre Presentata l'11esima edizione della manifestazione che riflette sulla trasformazione urbana, la sostenibilità e la digitalizzazione. smart.comune.g Vai su X

Scienza e innovazione in dialogo: inaugurata la seconda edizione di Circular Medical Expo - In Italia il settore dei dispositivi medici genera un mercato che vale quasi 19 miliardi di euro, di cui 12,9 miliardi relativi al mercato interno (con il 75% della spesa attribuibile alla sanità pubb ... Segnala padovaoggi.it

CRV - Presentato in Consiglio Veneto Circular Medical Expo - Presentato questa mattina a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, Circular Medical Expo - Si legge su ansa.it

Al Circular Medical Expo innovazione, biomedicale e sostenibilità: la due giorni a Padova - 434 imprese attive e più di 31mila addetti: un comparto trainato dal settore dei dispositivi medicali, anche monouso, che rappresenta da solo un fatturato di q ... Riporta padovaoggi.it

CRV - Presentato in Consiglio Veneto Circular Medical Expo - Presentato in Consiglio Veneto l’evento Circular Medical Expo dedicato all’innovazione per la salute globale che si svolgerà a Padova Fiere il 3 e 4 dicembre (Arv) Venezia 30 ott. Riporta ecodibergamo.it

Circular Medical Expo: innovazione e sostenibilità per la sanità del futuro - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Scrive ilnuovoterraglio.it

Circular Medical Expo 2025: innovazione, sostenibilità e dialogo tra imprese e ricerca al centro della sanità del futuro - Il 2 e 3 dicembre, Padova Hall ospiterà la seconda edizione di Circular Medical Expo, la fiera internazionale dedicata alla tecnologia ... Da padovanews.it