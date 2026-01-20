Milan senza coppe | tutto sull’Olimpico contro la Roma

Il Milan si prepara ad affrontare la partita contro la Roma all’Olimpico, in un momento in cui le competizioni europee sono in pausa. Mentre le sfide continentali si concludono, i rossoneri concentrano le loro energie sul campionato, cercando continuità e risultati importanti. Questa sfida rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso stagionale, offrendo l’opportunità di rafforzare la posizione in classifica e mantenere alta la concentrazione.

Mentre l’Europa accende i riflettori tra oggi e giovedì, il Milan resta alla finestra e guarda dritto al campionato. Niente coppe per i rossoneri in questa settimana: tutta l’attenzione è concentrata sul big match di domenica sera all’Olimpico contro la Roma, snodo chiave nella corsa Champions. La sfida della capitale arriva in un momento pesante della stagione. Vincere significherebbe allungare sui giallorossi e mettere punti preziosi in cassaforte, ma l’incrocio si annuncia tutt’altro che semplice. Intanto prende forma il programma completo della 22ª giornata di Serie A. Si parte venerdì sera con Inter-Pisa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan si prepara ad affrontare una fase senza impegni europei, grazie a un calendario meno fitto rispetto alle stagioni passate.

