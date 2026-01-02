Milan calendario senza coppe | Capello avverte Allegri alza l’asticella

Il Milan si prepara ad affrontare una fase senza impegni europei, grazie a un calendario meno fitto rispetto alle stagioni passate. Questa situazione potrebbe rappresentare un’opportunità per consolidare la posizione in campionato e lavorare su aspetti tecnici e tattici. Capello sottolinea l’importanza di approfittare di questa occasione, mentre Allegri invita a mantenere alta la concentrazione, alzando così l’asticella delle aspettative.

In una stagione che ha cambiato ritmo e prospettive, il Milan si ritrova con un vantaggio silenzioso ma concreto: un calendario più leggero. Niente coppe europee, niente Coppa Italia. Solo campionato. Un dettaglio che, a gennaio, smette di essere marginale e diventa una variabile competitiva. A sottolinearlo è Fabio Capello, che sulle colonne de La Gazzetta dello Sport ha messo a fuoco il punto chiave della stagione rossonera: l'assenza di altri impegni può fare la differenza. Meno partite, più tempo per lavorare, meno scorie emotive. Un contesto ideale per chi deve ritrovare continuità, soprattutto contro le cosiddette "piccole", vero tallone d'Achille del Milan nella prima parte dell'anno.

