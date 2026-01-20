Mi toccò proprio lì che schifo Medugno torna a parlare di Signorini | nuovi dettagli shock

Antonio Medugno torna a commentare la vicenda che lo vede coinvolto con Alfonso Signorini. In questa occasione, offre nuovi dettagli sulla situazione, contribuendo a chiarire alcuni aspetti ancora poco noti. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, mantenendo vivo l’interesse sulla questione. Di seguito, un aggiornamento sulle dichiarazioni e sui fatti più recenti relativi al caso.

Il caso mediatico che vede coinvolti Antonio Medugno e Alfonso Signorini continua a arricchirsi di nuovi, scottanti dettagli. Durante la puntata della trasmissione Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti e andata in onda il 19 gennaio 2026, il giovane modello partenopeo è tornato a parlare pubblicamente della vicenda che lo vede protagonista. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento estremamente delicato, ovvero poche ore dopo la sua testimonianza ufficiale rilasciata presso la procura, dove è stato ascoltato dai magistrati in merito alle accuse di estorsione e violenza sessuale mosse nei confronti dell’ex conduttore del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

