Antonio Medugno torna a commentare la vicenda che lo vede coinvolto con Alfonso Signorini. In questa occasione, offre nuovi dettagli sulla situazione, contribuendo a chiarire alcuni aspetti ancora poco noti. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, mantenendo vivo l’interesse sulla questione. Di seguito, un aggiornamento sulle dichiarazioni e sui fatti più recenti relativi al caso.

Il caso mediatico che vede coinvolti Antonio Medugno e Alfonso Signorini continua a arricchirsi di nuovi, scottanti dettagli. Durante la puntata della trasmissione Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti e andata in onda il 19 gennaio 2026, il giovane modello partenopeo è tornato a parlare pubblicamente della vicenda che lo vede protagonista. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento estremamente delicato, ovvero poche ore dopo la sua testimonianza ufficiale rilasciata presso la procura, dove è stato ascoltato dai magistrati in merito alle accuse di estorsione e violenza sessuale mosse nei confronti dell’ex conduttore del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi toccò proprio lì, che schifo”. Medugno torna a parlare di Signorini: nuovi dettagli shock

Leggi anche: Medugno torna a parlare di Signorini: "Mi mise la mano sul pacco. Mi faceva schifo". I dettagli sulla (presunta) notte insieme

Emergono dettagli shock su Antonio Medugno: e se la verità su Signorini fosse diversa? Nuovo scandaloUn’inchiesta a Milano ha portato alla luce nuovi dettagli su Antonio Medugno, sollevando interrogativi sulla vicenda riguardante Signorini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Cinquant’anni della Libreria delle donne di Milano; Made by human: perché i grandi brand ora celebrano il tocco umano; Altan: I tempi? Sono sempre gli stessi. Dare un punto di vista diverso serve a far sentire le persone meno sole; Francesca Tocca su Raimondo Todaro: Diceva che era single ma era fidanzato in casa. E' finita per le sue mancanze di rispetto.

Un nuovo tocco d’arte eccezionale al Covo dei Briganti Abbiamo messo in opera un grandissimo quadro di Carlo Bonanni, che incornicia il nostro locale rendendolo ancora più speciale. Arte e territorio che si incontrano… proprio qui #CovoDeiBriganti # - facebook.com facebook