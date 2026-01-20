Il 20 gennaio 2026 a Roma si prevede una giornata caratterizzata da molte nuvole, con tempo asciutto nel pomeriggio. Le temperature varieranno poco rispetto ai giorni precedenti, con minime in lieve calo e massime stabili o in leggera diminuzione. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, senza particolari fenomeni meteorologici significativi. È consigliabile mantenere un abbigliamento adeguato alle condizioni di nuvolosità, senza eccessive preoccupazioni per il tempo.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con pioggia e soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri vieni ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-01-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 01-01-2026 ore 19:15Il 1° gennaio 2026 a Roma si prevede un clima stabile, con prevalenza di cielo sereno durante tutta la giornata.

Meteo Roma del 19-01-2026 ore 19:15Il tempo previsto per venerdì 19 gennaio 2026 in Italia mostra una giornata caratterizzata da molte nuvole su gran parte del territorio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meteo Roma: oggi nubi sparse, Lunedì 19 cielo coperto, Martedì 20 nubi sparse; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Martedì 20 Gennaio 2026; Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 18 gennaio 2026; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia.

Meteo Roma – Nuvolosità persistente ma tempo asciutto, cambiamenti nel weekend?Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica sul Mediterraneo centrale resta influenzata da una circolazione depressionaria attiva tra Nord Africa e bacino centrale del ... centrometeoitaliano.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Martedì 20 Gennaio 2026 previsioniMeteo Roma e Lazio per martedì 20 gennaio 2026: cielo sereno o poco nuvoloso, freddo al mattino e temperature in lieve aumento. romadailynews.it

This is Rome in January 2026 | Real-Time Walking Tour 4K

Ma magari oh! Io vorrei svegliarmi così!… Dove si firma Buongiorno, buona giornata a tutti #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #inverno #inverno2026 #neve #nevearoma #a - facebook.com facebook

Allerta meteo a Roma, oggi niente discesa della Befana a Piazza Navona per motivi di sicurezza. Lucarelli: "Piazza Navona chiude un'edizione partecipata e di qualità" #ANSA x.com