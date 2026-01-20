Meteo Liguria | breve pausa dopo la burrasca poi pioggia e neve a bassa quota

Dopo la burrasca che ha interessato la Liguria, le condizioni meteorologiche si stabilizzano temporaneamente. Nei prossimi giorni, tuttavia, sono previste piogge e neve a quote basse, con venti ancora sostenuti. L’avviso meteo del 19 gennaio segnala raffiche intense, come quelle registrate a Loano e Arenzano. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche.

Come segnalato dall'avviso meteo di lunedì 19 gennaio 2026, venti settentrionali fino a burrasca forte hanno interessato la nostra regione con una raffica di 103 kmh a Loano, di 89 kmh ad Arenzano nelle ultime ore, a Savona 74 kmh.La causa della persistenza della forte ventilazione è dovuta.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Meteo, arriva il ciclone di Natale: “Pioggia e neve anche a bassa quota” Leggi anche: Meteo | “Arriva il ciclone di Natale con pioggia, neve anche a bassa quota" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Meteo Liguria, ancora nuvole e possibili piovaschi; Maltempo in pausa, ma lo stop dura solo poche ore: le previsioni meteo per i prossimi giorni; Meteo, da Levante a Ponente mare mosso e piogge in arrivo; Meteo, l'anticiclone mette in pausa l'inverno: in arrivo una nuova ondata di maltempo, attesi temporali e neve. Le previsioni. Meteo, da Levante a Ponente mare mosso e piogge in arrivo - Dopo una breve pausa anticiclonica, correnti umide e miti dal Mediterraneo centrale provocano piogge localmente moderate sul Genovese e Spezzino, venti moderati e mari fino ad agitati in serata ... lavocedigenova.it Meteo, aria più fresca, cieli instabili e niente afa: la breve pausa dell’estate rovente. Le previsioni per i prossimi giorni - Per il Nord è previsto un calo termico contenuto, con possibilità di valori al di sotto della media in Liguria e nel Triveneto. Nelle altre regioni, le temperature rimarranno stabili, simili a quelle ... leggo.it Buonasera meteolanternini! Tempo che torna a farsi gradualmente sereno o quasi sereno con un miglioramento graduale su Liguria e Piemonte, anche se domattina saranno probabili ancora deboli fenomeni nevosi sulle vette delle interne di levante e del s - facebook.com facebook Meteo, avviso Arpal per venti di burrasca sino a forte in Liguria x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.