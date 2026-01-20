Maxi-operazione contro una rete di truffatori a Roma | ecco come hanno rubato centinaia di migliaia di euro

Una vasta operazione a Roma ha smantellato una rete di 71 truffatori che, attraverso telefonate e annunci online, ha sottratto centinaia di migliaia di euro. L’indagine ha portato alla luce un sistema organizzato di frodi, evidenziando le modalità con cui questa rete operava per ingannare le vittime e appropriarsi dei loro soldi.

Le indagini della Guardia di finanza di Padova hanno portato a sequestri per 2,5 milioni di euro. Accertamenti in corso anche in società mantovane collegate alla rete di truffatori

