Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino Piantedosi | Non c' è spazio per la violenza nel nostro Paese

Nella prima mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino, occupato dal 1996. Piantedosi ha sottolineato che nel nostro Paese non c’è spazio per la violenza. L’operazione, condotta con precisione, ha portato al sequestro dell’edificio di corso Regina Margherita 47, segnando un’importante azione di ripristino della legalità.

