Douglas Luiz Juve si avvicina ancora l’obbligo di riscatto del Nottingham Forest | ecco cosa manca

Il trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest si avvicina alla conclusione, con l’obbligo di riscatto ormai prossimo. In questa fase, si stanno definendo gli ultimi dettagli necessari per la cessione definitiva del centrocampista brasiliano, che rappresenta un tassello importante per il club inglese. Ecco cosa manca ancora affinché l’accordo venga ufficializzato e la trattativa si possa considerare conclusa.

Douglas Luiz 90' in panchina col Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus - Douglas Luiz è passato al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto: ecco quali sono le condizioni che farebbero scattare l'obbligo di acquisto a titolo definitivo. calciomercato.com

12 milioni per #Chiesa (che poi facilmente arriveranno a 10 + bonus), considerando che ne abbiamo spesi 60 per Koopmeiners, 50 per Douglas Luiz e 40 per Openda e Nico Gonzalez direi che è un grande sì. x.com

Juve, il pagellone 2025: disastro Motta, rinascita Spalletti, incubo Douglas Luiz e luce Yildiz - facebook.com facebook

