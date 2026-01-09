Douglas Luiz Juve si avvicina ancora l’obbligo di riscatto del Nottingham Forest | ecco cosa manca
Il trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest si avvicina alla conclusione, con l’obbligo di riscatto ormai prossimo. In questa fase, si stanno definendo gli ultimi dettagli necessari per la cessione definitiva del centrocampista brasiliano, che rappresenta un tassello importante per il club inglese. Ecco cosa manca ancora affinché l’accordo venga ufficializzato e la trattativa si possa considerare conclusa.
per la cessione definitiva del brasiliano. Il capitolo tra la Juventus e Douglas Luiz sembra avviarsi verso i titoli di coda definitivi. Il centrocampista brasiliano, trasferitosi al Nottingham Forest la scorsa estate dopo una sola e opaca stagione in bianconero, è sceso in campo questa sera come titolare nella sfida di FA Cup contro il Wrexham. Si tratta di un passaggio fondamentale non solo per la sua carriera in Premier League, ma soprattutto per le casse della “Vecchia Signora”. Il “countdown” verso il riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Douglas Luiz, appena 6? in campo nell’ultima sconfitta del Nottingham Forest. Quanto manca all’obbligo di riscatto
Leggi anche: Infortunio Douglas Luiz, il centrocampista in prestito al Nottingham Forest si ferma ancora. A rischio l’obbligo di riscatto? Ecco le sue condizioni
Douglas Luiz torna alla Juventus: il retroscena spiazza tutti - Douglas Luiz potrebbe ritornare alla Juventus: è questa l'indiscrezione di mercato sottolineata dall'odierna edizione ... fantamaster.it
Nottingham Forest, l’ex Juventus Douglas Luiz ancora in panchina - Il Nottingham Forest è in campo per affrontare l'Aston Villa e tra i titolari non c'è Douglas Luiz. tuttojuve.com
Douglas Luiz 90' in panchina col Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus - Douglas Luiz è passato al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto: ecco quali sono le condizioni che farebbero scattare l'obbligo di acquisto a titolo definitivo. calciomercato.com
12 milioni per #Chiesa (che poi facilmente arriveranno a 10 + bonus), considerando che ne abbiamo spesi 60 per Koopmeiners, 50 per Douglas Luiz e 40 per Openda e Nico Gonzalez direi che è un grande sì. x.com
Juve, il pagellone 2025: disastro Motta, rinascita Spalletti, incubo Douglas Luiz e luce Yildiz - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.