Douglas Luiz Juve si avvicina ancora l’obbligo di riscatto del Nottingham Forest | ecco cosa manca

Da juventusnews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest si avvicina alla conclusione, con l’obbligo di riscatto ormai prossimo. In questa fase, si stanno definendo gli ultimi dettagli necessari per la cessione definitiva del centrocampista brasiliano, che rappresenta un tassello importante per il club inglese. Ecco cosa manca ancora affinché l’accordo venga ufficializzato e la trattativa si possa considerare conclusa.

per la cessione definitiva del brasiliano. Il capitolo tra la  Juventus  e  Douglas Luiz  sembra avviarsi verso i titoli di coda definitivi. Il centrocampista brasiliano, trasferitosi al  Nottingham Forest  la scorsa estate dopo una sola e opaca stagione in bianconero, è sceso in campo questa sera come titolare nella sfida di  FA Cup  contro il  Wrexham. Si tratta di un passaggio fondamentale non solo per la sua carriera in Premier League, ma soprattutto per le casse della “Vecchia Signora”. Il “countdown” verso il riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

douglas luiz juve si avvicina ancora l8217obbligo di riscatto del nottingham forest ecco cosa manca

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, si avvicina ancora l’obbligo di riscatto del Nottingham Forest: ecco cosa manca

Leggi anche: Douglas Luiz, appena 6? in campo nell’ultima sconfitta del Nottingham Forest. Quanto manca all’obbligo di riscatto

Leggi anche: Infortunio Douglas Luiz, il centrocampista in prestito al Nottingham Forest si ferma ancora. A rischio l’obbligo di riscatto? Ecco le sue condizioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Douglas Luiz torna alla Juventus: il retroscena spiazza tutti - Douglas Luiz potrebbe ritornare alla Juventus: è questa l'indiscrezione di mercato sottolineata dall'odierna edizione ... fantamaster.it

douglas luiz juve avvicinaNottingham Forest, l’ex Juventus Douglas Luiz ancora in panchina - Il Nottingham Forest è in campo per affrontare l'Aston Villa e tra i titolari non c'è Douglas Luiz. tuttojuve.com

douglas luiz juve avvicinaDouglas Luiz 90' in panchina col Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus - Douglas Luiz è passato al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto: ecco quali sono le condizioni che farebbero scattare l'obbligo di acquisto a titolo definitivo. calciomercato.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.