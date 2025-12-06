Gemma Galgani ci prova con Bonolis in diretta TV | A Uomini e Donne ci sono io!

Una scena mai vista prima a Tu Si Que Vales: Gemma Galgani si lancia, il pubblico impazzisce, Paolo Bonolis risponde a sorpresa. Ecco cosa è successo. Quando pensi di aver visto tutto. ecco che arriva Gemma Galgani a cambiare le carte in tavola. Siamo alla finale di Tu sì que vales. Maria De Filippi e Francesca Fagnani si trasformano in Sabrina Salerno e Jo Squillo, sulle note di “Siamo donne”. Il pubblico si diverte, Sabrina Ferilli punge con ironia. ma nessuno si aspetta quello che sta per accadere. All’improvviso, piomba in scena Gemma Galgani. Scatenata, inarrestabile, conquista il palco come se fosse casa sua. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Gemma Galgani ci prova con Bonolis in diretta TV: A Uomini e Donne ci sono io!

