La Marinella di Nervi torna all' asta per una concessione ventennale

La Marinella di Nervi tornerà all'asta per una concessione ventennale, dopo che le precedenti non hanno registrato partecipanti. L'appuntamento è previsto per mercoledì 18 febbraio 2026 presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46. Questa procedura rappresenta un passaggio importante per il futuro della spiaggia e del suo sfruttamento.

La Marinella di Nervi torna all'asta, visto che alle precedenti non si è presentato nessuno. La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 18 febbraio 2026 presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46. Base d'asta e offerta minima 912.938 euro, con rialzo minimo di diecimila euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

