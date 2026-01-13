La Marinella di Nervi torna all' asta per una concessione ventennale

La Marinella di Nervi tornerà all'asta per una concessione ventennale, dopo che le precedenti non hanno registrato partecipanti. L'appuntamento è previsto per mercoledì 18 febbraio 2026 presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46. Questa procedura rappresenta un passaggio importante per il futuro della spiaggia e del suo sfruttamento.

La Marinella di Nervi torna all'asta, visto che alle precedenti non si è presentato nessuno. La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 18 febbraio 2026 presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46. Base d'asta e offerta minima 912.938 euro, con rialzo minimo di diecimila euro.

La Marinella di Nervi torna all’asta: terzo tentativo con nuovo ribasso del prezzolo - L’azienda storica di Nervi di nuovo in vendita dal Tribunale di Genova: base d’asta fissata a 912. telenord.it

Una cordata in arrivo da Milano per far rivivere l’hotel Marinella di Nervi - C’è una cordata interessata alla Marinella di Nervi, lo storico hotel di lusso con annesso ristorante al centro d'un travagliato restyling e finito in liquidazione giudiziale. ilsecoloxix.it

