Manna | Il mercato? In attacco adesso siamo corti | Politano e Neres sono out Lukaku è appena rientrato

Attualmente, il reparto offensivo del nostro team si trova in una fase di transizione. Politano e Neres sono indisponibili, mentre Lukaku ha appena ripreso a disposizione. In questo contesto, l’attenzione si concentra su Hojlund, che potrebbe rappresentare una soluzione importante in attacco per il proseguo della stagione. La rosa si sta adattando alle assenze, con l’obiettivo di mantenere equilibrio e rendimento.

Parla subito di Hojlund. Manna: «Hojlund è un grandissimo professionista, un grande calciatore. Torna a casa, l’anno scorso qui ha fatto due gol qui, speriamo che si ripeta stasera. Il mercato. Manna: «Il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato, è importante perché è un nostro obiettivo che ci eravamo prefissi a inizio stagione per il nostro percorso. Mercato? Per sfortuna dobbiamo operare con limitazioni, cercheremo di andare ad allungare e migliorare la rosa, davanti adesso ci mancano tanti giocatori, Politano out, Neres out, Lukaku sta recuperando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Manna prima di Napoli Milan: «Lukaku? Siamo contenti che sia rientrato in gruppo. Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi. Raspadori non penso lasci l’Atletico»A pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il direttore sportivo Giovanni Manna ha commentato le ultime novità di casa partenopea, toccando temi come il rientro di Lukaku, lo stato di Mainoo e la possibile cessione di Raspadori.

