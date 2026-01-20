Malen-Roma i retroscena della trattativa | quella chiamata di Gasperini

Nell’ambito delle trattative di mercato, si è approfondito il recente arrivo di Malen a Roma. Durante l’ultima puntata de La Tripletta, Luigi Garlando e Marco Guidi hanno analizzato i retroscena e le implicazioni di questa operazione, con particolare attenzione alla chiamata di Gasperini e al ruolo dell’olandese nel progetto giallorosso. Un approfondimento che offre un quadro chiaro e dettagliato sulla situazione attuale.

L'olandese si è presentato in grande stile ai tifosi della Roma: durante l'ultima puntata de La Tripletta, Luigi Garlando e Marco Guidi hanno analizzato il suo arrivo in Italia. La decisione di Donyell Malen di unirsi ai giallorossi è stata influenzata da una conversazione mirata con Gian Piero Gasperini. Emergono nuovi dettagli sul percorso che ha portato Donyell Malen a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante olandese ha sciolto rapidamente le riserve, comunicando la sua decisione dopo i consigli di Koopmeiners e De Roon.

