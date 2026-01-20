Macron invia un messaggio privato a Trump | Non capisco cosa tu stia facendo sulla Groenlandia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha inviato un messaggio privato al collega americano Donald Trump, esprimendo perplessità riguardo alle attività statunitensi sulla Groenlandia. L’interazione evidenzia le tensioni e le differenze di opinione tra i due leader su questa questione, sottolineando l’importanza di un dialogo diretto e riservato tra le parti coinvolte.

Il presidente francese Emmanuel Macron invia un messaggio privato al suo omologo americano Donald Trump. “Non capisco cosa tu stia facendo sulla Groenlandia“, ha detto Macron. Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto in un “messaggio privato” al suo omologo americano Donald Trump di organizzare giovedì a Parigi un vertice del G7 al quale potrebbe invitare, “a margine” dell’incontro, “i russi“, il che sarebbe una novità in quasi quattro anni di guerra in Ucraina. Macron ha poi detto a Trump di non capire cosa stia facendo sulla Groenlandia. Trump ha pubblicato questo messaggio su Truth Social, che è stato autenticato da fonti vicine al presidente francese, che ne hanno confermato la veridicità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump ha pubblicato un messaggio riservato di Macron: "Amico mio, non ti capisco, ma ceniamo insieme"Recentemente, è emerso un messaggio riservato di Macron pubblicato da Trump:

