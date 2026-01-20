Trump ha pubblicato un messaggio riservato di Macron | Amico mio non ti capisco ma ceniamo insieme

Recentemente, è emerso un messaggio riservato di Macron pubblicato da Trump:

Gli umori di Trump e la geopolitica internazionale, ormai è chiaro, sono legati a doppio filo. Essere o meno tra i suoi "amici" può fare la differenza, per quanto sembrano amicizie con le porte girevoli, e ne sa qualcosa Zelensky che una volta è amico e quella dopo no. Adesso nel mirino del.🔗 Leggi su Today.it

Re Felipe, in visita a Parigi, ha riservato un caloroso abbraccio e baciamano a Brigitte MacronDurante una visita a Parigi, il re Felipe ha mostrato grande cordialità incontrando Brigitte Macron, riservandole un abbraccio e un baciamano.

Trump umilia Macron in pubblico: "Ti supplico..."Durante un evento pubblico, Donald Trump ha rivolto una battuta a Emmanuel Macron, imitandone l’accento e affermando che il presidente francese lo avrebbe «pregato» di non imporre dazi elevati sui prodotti francesi.

Trump vuole abolire le elezioni di metà mandato, "Se vieni eletto le perdi sempre, sono una cosa psicologica" - Trump ha dichiarato che le elezioni di metà mandato del 2026, in cui il suo partito è sfavorito, non dovrebbero tenersi del tutto ... virgilio.it