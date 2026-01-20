L’Ue prova a ricattare Trump coi dazi | Gli Usa non avranno tariffe allo 0%

L’Unione Europea minaccia di non ratificare l’accordo sui dazi siglato l’estate scorsa, cercando di influenzare la posizione degli Stati Uniti. La mossa si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra le due parti, evidenziando le difficoltà nel raggiungere un’intesa stabile. La questione riguarda principalmente le tariffe doganali e le possibili misure di ritorsione, con un impatto che potrebbe estendersi a vari settori economici.

L’Ue prova a convincere Donald Trump attraverso un ricatto, ovvero la mancata ratifica dell’accordo sui dazi della scorsa estate. “Per noi, è chiaro che l’estate scorsa avevamo fatto un accordo con gli Stati Uniti d’America, in Scozia, su come organizzare le nostre relazioni commerciali bilaterali, e ciò che è in gioco ora è l’affidabilità di quell’accordo da parte statunitense. Rimetterlo in discussione ora e proferire minacce sul fronte dei dazi è totalmente inaccettabile. Ed è per questo che il Parlamento europeo ha deciso, insieme ai tre gruppi politici maggiori, di sospendere l’accordo commerciale” con gli Usa, non procedendo alla sua ratifica, necessaria per l’entrata in vigore nell’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

