Il calciomercato si sgonfierà i calciatori avranno tariffe per rescindere coi club che avranno sempre meno potere

La causa che ha opposto Lassana Diarra al Lokomotiv Mosca rischia di rivoluzionare il mondo del calcio mercato. Il valore di un giocatore sarebbe così definito da parametri fissi, algoritmi e tabelle e non più da valutazioni soggettive di un singolo club. Lo afferma Rmc Sport che ha pubblicato un estratto di una trattativa durata un anno, a seguito della sentenza favorevole a Lassana Diarra. Il caso Diarra e il calciomercato. Diarra ha avviato una vertenza contro Fifa dopo aver lasciato nel 2014 il Lokomotiv Moscow e aver visto bloccata la sua possibilità di trasferimento al Charleroi a causa delle norme sul trasferimento giocatori.

