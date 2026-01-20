Luciano Darderi si prepara a affrontare al secondo turno degli Australian Open uno dei giocatori più in forma del circuito. Nel suo cammino verso il torneo, potrebbe incrociare nuovamente una vecchia conoscenza, rendendo questa sfida ancora più interessante. La partita rappresenta un’importante occasione per il tennista italiano di dimostrare il proprio valore su un palcoscenico internazionale.

Nel percorso di Luciano Darderi agli Australian Open 2026 si profilerà un incontro con una vecchia conoscenza. Dopo aver sconfitto al primo turno il cileno Cristian Garin, nonostante evidenti problemi di stomaco, l’italo-argentino affronterà Sebastian Baez. Il 25enne di Buenos Aires ha iniziato il 2026 in modo promettente, collezionando vittorie importanti e dimostrando un rendimento sul cemento superiore a quello delle stagioni passate. Baez si è messo in luce in queste prime settimane del nuovo anno, battendo due top-10, T aylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente alla United Cup e ad Auckland, dove ha raggiunto la finale del torneo neozelandese prima di arrendersi al ceco Jakub Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi sfiderà al 2° turno degli Australian Open uno dei giocatori più in forma del circuito

