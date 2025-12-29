A Cerignola la ' lotteria' che sostiene il commercio locale | in palio buoni spesa da 200 euro

A Cerignola, una nuova iniziativa mira a sostenere il commercio locale attraverso una lotteria che mette in palio buoni spesa da 200 euro. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini, valorizzare il tessuto economico della città e creare momenti di aggregazione e intrattenimento. Una proposta semplice e concreta per rafforzare la comunità e supportare le attività commerciali del territorio.

Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita commerciale della città, valorizzare il tessuto economico urbano e creare momenti di festa e intrattenimento. Con queste finalità si terrà l'iniziativa "Fatti un regalo! Compra a Cerignola", valida dal 3 al 6 gennaio 2026, una vera e.

