L’oreficeria affronta un periodo di difficoltà, con segnali di rallentamento negli affari a Vicenza. Tra i padiglioni ancora vivaci di Vicenzaoro, Giordana Giordini, presidente di Confindustria Toscana Sud, analizza le sfide del settore e il possibile mutamento del clima economico. Un momento di riflessione sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell’industria orafa italiana.

di Gaia Papi Alla vigilia della chiusura di Vicenzaoro, Giordana Giordini, presidente di Confindustria Toscana Sud, ci parla tra i padiglioni ancora animati della fiera. Presidente Giordini, che clima si respira in fiera? "La fiera è ancora in corso e anche oggi, lunedì, è una giornata importante. Posso dire che Vicenzaoro ha lavorato bene: i padiglioni sono stati pieni di buyer provenienti da tutto il mondo. Questo crea un clima frizzante e, nonostante il momento complesso, ci mette di buon umore. Buon umore, certo, anche se dobbiamo essere realistici e fino ad ora le vendite non sono andate meravigliosamente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’oreficeria stringe la cinghia. Da Vicenza affari a singhiozzo: "Ma il clima sta cambiando"

