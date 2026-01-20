Longevità e prevenzione | gli italiani vogliono vivere meglio ma chiedono percorsi guidati da dati e scienza

Gli italiani desiderano una vita lunga e in buona salute, preferendo percorsi basati su dati e scienza. La longevità viene percepita come un obiettivo di qualità di vita, non semplicemente di durata. Questa prospettiva moderna sottolinea l'importanza di strategie preventive e di approcci scientifici per mantenersi in forma e vivere bene nel tempo.

Gli italiani hanno una visione sempre più moderna della longevità: per la maggioranza non significa “vivere più a lungo” a ogni costo, ma vivere meglio e in salute. È quanto emerge dal sondaggio “Longevità e salute attiva in Italia” promosso da Cerba HealthCare Italia su un campione di 1.000 cittadini rappresentativo per età, genere e macro-area geografica. Il dato più netto è culturale: il 57,3% associa la longevità soprattutto alla qualità della vita, mentre solo il 29,2% la collega principalmente all’allungamento degli anni. Un cambio di prospettiva che, però, non si traduce ancora in un comportamento stabile e continuativo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

