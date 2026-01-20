Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano arriva a Borgomanero
Al Cinema Teatro Nuovo di Borgomanero venerdì 23 gennaio, alle ore 20.30, il Balletto di Milano porta in scena una nuova e raffinata produzione de "Lo Schiaccianoci", uno dei titoli più amati dal pubblico internazionale, capolavoro senza tempo del repertorio classico, dove la magia della.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano al TG1 nazionale.
Argomenti discussi: Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano arriva a Borgomanero; Lo Schiaccianoci: un mese dopo; Mauro Bigonzetti: Ho spettinato un po’ lo ’Schiaccianoci’; Teatro clerici: Lo Schiaccianoci.
Il Nuovo Balletto Classico porta la grande danza al Teatro Sociale con 'Lo Schiaccianoci'MANTOVA, 17 gen. - Per la nuova stagione 2025-26 del Teatro Sociale di Mantova, il Nuovo Balletto Classico presenta il 25 gennaio alle 18, uno dei capolavori del genere classico, Lo Schiaccianoci. altramantova.it
Balletto di Siena chiude le festività natalizie con Lo Schiaccianoci, in replica per le scuoleIl Balletto di Siena chiude le festività natalizie e la stagione inverale di Siena In Danza 2025 / 2026 con lo spettacolo de Lo Schiaccianoci. Lo Schiaccianoci è, da sempre, il titolo più natalizio ... radiosienatv.it
I più grandi capolavori del balletto, tutti in una notte. Lo Schiaccianoci, Il Lago dei Cigni e altri capolavori interpretati dalle stelle di alcuni dei più importanti teatri d’Europa. Un gala irripetibile per chi ama la grande danza. Acquista ora il tuo biglietto, tre sole d facebook
