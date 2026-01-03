Il Balletto di Milano porta a Sondrio Lo schiaccianoci
Il Balletto di Milano sarà in scena con Lo Schiaccianoci, il classico spettacolo natalizio per eccellenza, domani domenica 4 gennaio 2026, alle ore 16.00, al Teatro Sociale di Sondrio Nella stagione 20252026, il Balletto di Milano presenta una nuova e originale versione del classico natalizio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano incanta Sondrio: appuntamento il 4 gennaio 2026 al Teatro Sociale.
