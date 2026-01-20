LIVE Musetti-Collignon 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | in corso il warm-up

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, attualmente in fase di warm-up con il punteggio di 0-0. Questo è il primo confronto tra i due tennisti e sarà possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. Restate con noi per tutte le ultime notizie e gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.38 Quello odierno è il primo incontro tra i due giocatori. 1.36 Inizia il riscaldamento pre-match 1.35 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 1.34 Entrano in campo Collignon e Musetti. 1.31 La stagione di Collignon è iniziata a Brisbane dove il belga ha superato le qualificazioni battendo Aleksander Shevchenko ed Ethan Quinn. Nel tabellone principale il classe 2002 ha sconfitto Dennis Shapovalov 6-4, 6-2 per poi arrendersi a Brandon Nakashima con un doppio 6-3. La settimana dopo Collignon ha disputato le qualificazioni ad Adelaide dov’è stato sconfitto 6-3, 7-6 da Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Collignon 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il warm-up LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Rafael Collignon, valido per il primo turno degli Australian Open 2026. LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroSegui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ... oasport.it

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli facebook

Lorenzo Musetti debutta con Collignon: sa come battere un top-10! E il precedente con Berrettini… - x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.