LIVE Musetti-Collignon Australian Open 2026 in DIRETTA | esordio non comodo per il n5

Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Rafael Collignon, valido per il primo turno degli Australian Open 2026. Seguiremo in tempo reale le fasi della partita, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali. Rimanete con noi per tutti gli sviluppi di questa sfida del primo Slam dell’anno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Rafael Collignon, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026. A Melbourne Park il carrarino fa il suo esordio in un torneo ufficiale da numero 5 della classifica ATP. Musetti torna in campo dopo la sconfitta in finale all’ATP 250 di Hong Kong. Nel primo torneo stagionale l’azzurro è stato protagonista di una grande cavalcata, che gli ha permesso di entrare per la prima volta in top 5 e di giocarsi il titolo contro Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’incontro tra Musetti e Collignon all’Australian Open 2026 segna l’esordio del tennista toscano nel torneo. Con Musetti al quinto posto nel ranking ATP e Collignon al 72, l’appuntamento si svolge in una cornice di grande attenzione. Di seguito, orari e modalità di visione in diretta tv e streaming, per seguire la partita passo dopo passo.

Lorenzo Musetti esordirà agli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio. Per seguire la partita contro Collignon, ecco le informazioni su orario, programma e modalità di streaming. Scopri dove guardare l’incontro in tv e online, per seguire in tempo reale l’andamento del match e tutte le novità del torneo.

