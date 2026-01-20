LIVE Inter-Arsenal 1-3 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Jesus e Gyokeres condannano mettono ko i padroni di casa Buona prestazione dei nerazzurri a San Siro

La partita tra Inter e Arsenal, valida per la Champions League 2026, si è conclusa con una vittoria degli ospiti per 3-1. La gara si è svolta a San Siro, con gol di Jesus e Gyokeres che hanno deciso l’incontro. Nonostante la sconfitta, i nerazzurri hanno mostrato una buona prestazione. Di seguito, gli aggiornamenti in tempo reale e i risultati delle altre partite del girone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra Diretta Live finisce qui. Vi auguriamo buonanotte e vi diamo appuntamento al prossimo evento in diretta! L'inter, con questa sconfitta, rimane a 12 punti (ha battuto l'Ayax per 0-2, lo Slavia Praga per 3-0, l'Union Saint-Gilloise per 0-4 e il Kayrat Almaty per 2-1 e perso da Atletico Madrid per 2-1 e Liverpool 0-1). Tuttavia l'Arsenal è una delle squadre, forse la squadra, che gioca meglio in Europa e oggi lo ha ancora una volta dimostrato. Bene i cambi sia da una parte che dall'altra, soprattutto Pio Esposito che entra e dà subito sia fisico che fiammate tecniche al reparto offensivo.

