LIVE Inter-Arsenal 1-3 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Gyokeres spegna San Siro con un bel tiro da fuori area!

Segui in tempo reale la partita di Champions League 2026 tra Inter e Arsenal, terminata con il risultato di 1-3. Nel corso dell'incontro, Gyokeres ha segnato un bel gol da fuori area, contribuendo a mantenere vivo l’interesse. Aggiorna questa pagina per tutte le novità e i momenti salienti della partita, con commenti e azioni chiave.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+1 Bella palla di Dimarco, velo di Thuram su cui arriva dietro Frattesi che però non trova la porta. 90? 3 minuti di recupero! 89? Ancora Gyokeres and impensierire la difesa dopo una palla persa di Sucic. Palla però alta sopra la traversa. 88? Fallo fischiato sugli sviluppi del corner. Punizione Inter. 88? Si infila in maniera stupenda Rice che alla fine guadagna un calcio d’angolo. 87? Akanji la tocca male per Diouf. Rimessa Arsenal in zona d’attacco. 85? Colpo di testa di Thuram che non trova la porta. 84? GOOOOOLLLLL di GYOKERES!!! Lancio di esterno dalla difesa, poi la palla rimane appena fuori dall’arena e Gyokeres calcia forte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 1-3, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Gyokeres spegna San Siro con un bel tiro da fuori area! LIVE Inter-Arsenal 1-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: fuori Barella e Lautaro. Esposito incendia San Siro!Segui la cronaca in tempo reale di Inter-Arsenal, match valido per la Champions League 2026. LIVE Inter-Arsenal 1-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: doppietta di Jesus a san Siro al 30?!Segui in diretta la partita tra Inter e Arsenal, valida per la Champions League 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Inter-Arsenal: orari e dove vederla in TV; Dove vedere Inter-Arsenal martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Arsenal: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Inter-Arsenal quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili. Inter-Arsenal 1-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Gabriel Jesus doppietta, Sucic, poi GyökeresLa diretta live di Inter-Arsenal di SChampions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Inter-Arsenal 1-2 Champions 2025/2026: Arsenal punta su SakaChampions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Inter-Arsenal: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Botta e risposta tra Inter ed Arsenal: al 18’ Sucic trova il gol del pari, ma al 30’ Gabriel Jesus riporta avanti l’Arsenal #InterArsenal 1-2 - facebook.com facebook #Inter 1-3 #Arsenal : Viktor Gyokeres #InterArsenal #INTARS #Calcio #UCL x.com

