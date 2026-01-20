LIVE Inter-Arsenal 1-2 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | doppietta di Jesus a san Siro al 30?!

Segui in diretta la partita tra Inter e Arsenal, valida per la Champions League 2026. Al momento, il risultato è di 1-2 con una doppietta di Jesus al 30’. Aggiornamenti in tempo reale e analisi dei momenti chiave. Resta con noi per non perdere gli sviluppi di questa sfida tra due squadre di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35? Rapidità incredibile anche dall’altra parte. Ripartito Saka in maniera impeccabile, prova a calciare da fuori ma la palla finisce a lato di Sommer. 34? Battuto corto. Fischiato poi fallo di mano a Martinez. Ripartono gli inglesi. 34? Che veloci che sono Barella, Lautaro e Thuram con la palla tra i piedi. Va alla conclusione l’argentino, calcio d’angolo! 33? Non ci sta però l’11 di Chivu! Ancora una volta in avanti, ancora una volta a lottare su tutti i palloni. 32? Mancata un po’ di lucidità su questo corner. Ma l’Arsenal ha fatto dei calci da fermo, soprattutto dei calci d’angolo, uno dei loro cavalli di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Inter-Arsenal 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: a Jesus risponde Sucic! Gran gol del bosniaco!Segui in tempo reale la sfida tra Inter e Arsenal valida per la Champions League 2026.

LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione direttaBenvenuti alla diretta della sfida tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League 2026.

