LIVE Copenaghen-Napoli 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Vergara sfiora il palo

Segui in tempo reale la partita di Champions League 2026 tra Copenaghen e Napoli, terminata 0-0. Aggiornamenti su episodi chiave come il tentativo di Vergara e le decisioni del VAR, tra cui un possibile rosso per Delaney. La cronaca include anche l’intervento su Lobotka, valutato senza conseguenze gravi. Resta con noi per tutte le novità sul match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35? Var per possibile rosso per Delaney. 33? A terra Lobotka ma non dovrebbe essere nulla di grave. Giallo per Delaney. 31? Elyounoussi molto attivo nel Copenaghen. 29? Di Lorenzo anticipa Dadason lanciato in profondità. 27? Copenaghen prova a tenere il baricentro più alto. 25? Ritmi molto lenti ora. 23? Lancio di Suzuki troppo lungo per Cornelius. 21? Vergara con il destro sfiora il palo. 19? Tiro di Gutierrez murato dalla difesa danese. 17? Numero di Elmas ma viene fermato prima di servire Hojlund. 15? Milinkovic-Savic esce in anticipo con un colpo di testa e salva il Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

