Segui in tempo reale la sfida tra Copenaghen e Napoli valida per la Champions League 2026. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0, dopo un episodio di rosso a Delaney che ha lasciato i padroni di casa in dieci. Aggiorna la diretta per tutte le novità e le azioni più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Subito un cambio per il Copenaghen fuori Dadason, dentro Hatzidiakos. 39? Cambia la partita per il Napoli che può attaccare liberamente. 37? Rosso per Delaney, Copenaghen in dieci. 35? Var per possibile rosso per Delaney. 33? A terra Lobotka ma non dovrebbe essere nulla di grave. Giallo per Delaney. 31? Elyounoussi molto attivo nel Copenaghen. 29? Di Lorenzo anticipa Dadason lanciato in profondità. 27? Copenaghen prova a tenere il baricentro più alto. 25? Ritmi molto lenti ora. 23? Lancio di Suzuki troppo lungo per Cornelius. 21? Vergara con il destro sfiora il palo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Copenaghen-Napoli 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: rosso per Delaney, padroni di casa in dieci

LIVE Copenaghen-Napoli 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: si parte!Segui in tempo reale la sfida tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026.

LIVE Copenaghen-Napoli 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: occasione per HojlundSegui in tempo reale la partita tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli LIVE; Champions League, Copenaghen-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Copenaghen-Napoli: dove vederla (Sky, Prime) in tv e streaming, orario e probabili formazioni; Copenaghen-Napoli in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Live Copenaghen-Napoli 0-0, Hojlund e Vergara sfiorano il vantaggioCopenaghen-Napoli, è il giorno della settima gara della Super Champions League. Entrambe le squadra sono a quota 7 punti e una vittoria oggi potrebbe essere fondamentale per risalire ... ilmattino.it

LIVE Copenaghen-Napoli 0-0 Champions 2025/2026: Achouri fermato da GutierrezChampions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Copenaghen-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

CHAMPIONS LEAGUE | In campo Copenaghen-Napoli. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

CHAMPIONS LEAGUE | In campo Copenaghen-Napoli. Segui la DIRETTA #ANSA x.com